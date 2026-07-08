Mobilität

Euro NCAP verschärft die Regeln und zwei Modelle überzeugen

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BMW iX3

Die Organisation Euro NCAP hat ihre Fahrzeugtests grundlegend überarbeitet und bewertet erstmals zwei Modelle nach den neuen Kriterien.

Euro NCAP hat seine Sicherheitsbewertung für Fahrzeuge umfassend modernisiert. Die neuen Prüfverfahren sollen den gesamten Sicherheitsverlauf eines Fahrzeugs berücksichtigen. Dazu zählen Fahrerassistenzsysteme, Unfallvermeidung, Insassenschutz sowie Maßnahmen nach einem Unfall.

Als erste Modelle wurden der BMW iX3 und der ZEEKR 7GT nach den neuen Vorgaben getestet. Beide erhielten die Höchstwertung von fünf Sternen.

Nach Angaben von Euro NCAP reagieren die neuen Testprotokolle auf den technischen Wandel moderner Fahrzeuge. Neben klassischen Crashtests fließen nun stärker die Qualität von Assistenzsystemen, die Bedienbarkeit wichtiger Funktionen und die Unterstützung von Rettungskräften nach einem Unfall in die Gesamtbewertung ein.

Neue Euro-NCAP-Tests stellen höhere Anforderungen an Fahrzeuge

Der BMW iX3 erzielte laut Euro NCAP gute Ergebnisse in allen vier Bewertungsbereichen. Positiv hervorgehoben wurden unter anderem physische Bedienelemente für wichtige Fahrzeugfunktionen, leistungsfähige Notbremssysteme, ein hoher Insassenschutz sowie die zuverlässige Abschaltung des Hochvoltsystems nach einem Unfall.

Der ZEEKR 7GT überzeugte insbesondere mit seinen Assistenzsystemen, einer hohen Crashsicherheit und einem guten Schutz nach einem Aufprall. Abzüge gab es laut Euro NCAP vor allem wegen der starken Abhängigkeit vom zentralen Touchscreen bei der Fahrzeugbedienung.

Ergebnisse im Überblick:

  • BMW iX3 und ZEEKR 7GT erreichen fünf Sterne in neuem Test.
  • Bewertet werden vier Sicherheitsphasen von der Fahrt bis nach dem Unfall.
  • Assistenzsysteme und Bedienkonzepte gewinnen an Bedeutung.

Ich halte die neue Bewertungsmethode für nachvollziehbar, da sie neben der Crashsicherheit auch den praktischen Einsatz moderner Assistenzsysteme sowie die Sicherheit nach einem Unfall stärker berücksichtigt. Da Euro NCAP weiterhin ein wichtiger Branchenstandard und Kaufindikator ist, ist eine Weiterentwicklung der Tests nur zu begrüßen.

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8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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