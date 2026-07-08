Mobilität

Kia EV4: Neue Top-Version setzt auf Allradantrieb

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Kia erweitert das Lineup für den EV4 zum Modelljahr 2027 und bringt nicht nur die (optional, kostet Aufpreis) Möglichkeit für 22 kW an der Wallbox, sondern auch eine neue Top-Version, die bei diesem Modell erstmals mit einem Allradantrieb kommt.

Bei der Leistung blicken wir auf 195 kW (265 PS, 125-kW-Fronttriebwerk und 70-kW-Heckmotor, 385 Nm), mit denen man die 100 km/h in 6,5 Sekunden erreicht.

Der Nachteil ist jedoch, dass man dafür mindestens die Earth-Ausstattung wählen muss, die Top-Version startet also bei 48.730 Euro, hier gibt es dann bis zu 530 km Reichweite. Alternativ gibt es die noch teurere GT-Line für 51.940 Euro, so Kia.

Kia spricht zwar von einem neuen Modelljahr, aber da der EV4 noch nicht wirklich lange auf dem Markt ist, fallen die Neuerungen natürlich eher klein aus und es gibt quasi nur die neue Top-Version und gegen Aufpreis kann man schneller laden (AC).

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8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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