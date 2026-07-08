Nintendo stellt die Switch 1 ab 2027 teilweise ein

Nintendo hat diese Woche eine Revision der Switch 2 für EU-Länder angekündigt und im Zuge dessen bekannt gegeben, dass die Switch 1, inklusive Lite und OLED, ab 2027 in diesen Ländern eingestellt und nicht mehr offiziell verkauft wird.

Doch es ist noch nicht das Ende der Konsole, so Nintendo, außerhalb von Europa wird man die alte Switch weiter verkaufen. Mit Blick auf die neue Preiserhöhung der Switch 2 traut sich Nintendo also noch nicht, die alte Generation abzuhaken.

Vielleicht hofft Nintendo aber immer noch, dass man die 160 Millionen Einheiten der PlayStation 2 knacken kann, dann wäre die Switch die erfolgreichste Konsole der Welt. Aktuell kommt sie auf 156 Millionen Einheiten, so viel fehlt also nicht mehr.

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