Gaming

Nintendo stellt die Switch 1 ab 2027 teilweise ein

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch Oled Lite Alle

Nintendo hat diese Woche eine Revision der Switch 2 für EU-Länder angekündigt und im Zuge dessen bekannt gegeben, dass die Switch 1, inklusive Lite und OLED, ab 2027 in diesen Ländern eingestellt und nicht mehr offiziell verkauft wird.

Doch es ist noch nicht das Ende der Konsole, so Nintendo, außerhalb von Europa wird man die alte Switch weiter verkaufen. Mit Blick auf die neue Preiserhöhung der Switch 2 traut sich Nintendo also noch nicht, die alte Generation abzuhaken.

Vielleicht hofft Nintendo aber immer noch, dass man die 160 Millionen Einheiten der PlayStation 2 knacken kann, dann wäre die Switch die erfolgreichste Konsole der Welt. Aktuell kommt sie auf 156 Millionen Einheiten, so viel fehlt also nicht mehr.

Nintendo stellt mobiles Mario Kart offiziell ein

Die einst ganz groß angekündigte Smartphone-Offensive von Nintendo ist, und das kann man so klar sagen, gescheitert. Nach der Ära…

8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo stellt die Switch 1 ab 2027 teilweise ein
Weitere Neuigkeiten
Kia EV4: Neue Top-Version setzt auf Allradantrieb
in Mobilität
Mercedes in der Krise: Die Nachfrage bricht ein
in Mobilität
Euro NCAP verschärft die Regeln und zwei Modelle überzeugen
in Mobilität
Finanzausschuss billigt antragsloses Kindergeld
in News
Apple iPhone Ultra kommt: Es geht endlich los
in Smartphones
Europe Europa
Das sind die EU-Icons zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten
in News
Assassin’s Creed Black Flag Resynced angezockt: Das beste Spiel der Reihe
in Kommentar
Deutsche Bahn 2
Bahn plant große Info-Offensive: Diese Änderungen kommen für Reisende
in Mobilität
Nintendo stellt mobiles Mario Kart offiziell ein
in Gaming
Peugeot plant „echte“ Elektroautos mit China-Technik nicht für Europa
in Mobilität