Fintech

Scalable Capital dreht an der Zinsschraube – 3 Prozent garantiert

René Hesse
Von
Scalable Capital (KI)

Scalable Capital führt Festgeld mit bis zu 3,00 Prozent Zinsen ein und erhöht zugleich den Tagesgeldzins auf 2,60 Prozent.

Beim neuen Festgeld können Kunden zwischen 12 Monaten mit 2,75 Prozent und 24 Monaten mit 3,00 Prozent Zinsen pro Jahr wählen. Die Anlage ist laut Scalable Capital bereits ab 1 Euro und ohne Höchstbetrag möglich. Bis zu fünf Festgeldkonten lassen sich parallel führen.

Das Tagesgeld wird ebenfalls attraktiver. Scalable Capital erhöht den variablen Zinssatz auf 2,60 Prozent pro Jahr. Eine Mindestanlage oder Obergrenze gibt es nicht. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, das Guthaben bleibt täglich verfügbar.

Scalable Capital baut Tagesgeld und Festgeld aus

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • Festgeld: 2,75 Prozent für 12 Monate
  • Festgeld: 3,00 Prozent für 24 Monate
  • Tagesgeld: 2,60 Prozent variabel
  • Festgeld ab 1 Euro und ohne Höchstbetrag
  • Bis zu fünf Festgeldkonten gleichzeitig

Fest- und Tagesgeld sind direkt in die Scalable-App integriert. Beim Festgeld wird das Kapital nach Ablauf samt Zinsen automatisch zurückgebucht. Optional kann der Gesamtbetrag erneut angelegt werden. Die gesetzliche Einlagensicherung beträgt bei den beteiligten Banken jeweils bis zu 100.000 Euro.

Parallel expandiert Scalable Capital weiter in Europa. In Mailand hat die Bank eine italienische Niederlassung eröffnet. Kunden dort erhalten unter anderem lokale IBANs und eine automatische Abwicklung der Kapitalertragsteuer.

Ich finde vor allem die Kombination interessant: Mit 2,60 Prozent bleibt das Tagesgeld flexibel, während 3,00 Prozent beim Festgeld Planungssicherheit bieten. Ob sich die längere Bindung lohnt, hängt allerdings davon ab, wie sich die Marktzinsen entwickeln.

Zum Scalable Capital Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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