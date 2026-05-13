SCHUFA erweitert Login um Multi-Faktor-Authentifizierung

Die SCHUFA schützt Nutzerkonten inzwischen mit einer zusätzlichen Multi-Faktor-Authentifizierung.

Die SCHUFA erweitert den Login für Nutzerkonten um eine zusätzliche Sicherheitsabfrage. Bei der Anmeldung wird künftig neben dem Passwort ein zweiter Faktor benötigt, falls zuvor eingerichtet. Laut Unternehmensangaben soll dadurch der Zugriff auf Accounts besser abgesichert werden.

Nutzer können die Funktion nach Angaben der SCHUFA individuell aktivieren oder deaktivieren. Die Verwaltung der Einstellungen ist derzeit allerdings ausschließlich über die Web-Version des Dienstes möglich. In den mobilen Anwendungen steht die Anpassung aktuell noch nicht zur Verfügung.

Benötigt wird eine gängige Authenticator-App. Ich habe das Ganze in der Apple Passwörter-App eingerichtet.

SCHUFA führt zusätzliche Sicherheitsabfrage beim Login ein

Nach Unternehmensangaben soll die neue Multi-Faktor-Authentifizierung (?) dabei helfen, unbefugte Zugriffe auf persönliche Daten zu erschweren. Solche Verfahren werden inzwischen von vielen Online-Diensten eingesetzt und gelten als zusätzlicher Schutz bei der Kontoanmeldung.

Wichtige Punkte zur neuen Funktion:

Zweiter Faktor beim Login erforderlich

Aktivierung und Deaktivierung möglich

Authenticator-App benötigt

Einstellungen aktuell nur im Browser verfügbar

Zusätzlicher Schutz für Nutzerkonten vorgesehen

Ich halte die Einführung der zusätzlichen Sicherheitsabfrage für einen längst überfälligen Schritt. Sie hätte bereits zum Start des neuen Angebots verfügbar sein müssen, da dadurch sensible Nutzerdaten besser abgesichert werden können. Dass die Verwaltung zunächst jedoch nur über die Web-Version funktioniert, dürfte für einige Nutzer noch unpraktisch sein.