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Outbank startet SCHUFA-Integration

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Die Finanz-App Outbank für iOS erhält mit Version 3.21.16 neue Integrationen und mehrere technische Anpassungen.

Neu ist die Anbindung des (neuen) SCHUFA-Accounts, über den Nutzer ihren Score sowie Anfragen, Vertragsdaten und Zahlungsstörungen direkt einsehen können.  aut Unternehmensangaben zeigt die App in den Kontodetails zudem die Zusammensetzung des Scores an.

Auch Lidl Österreich wird nun unterstützt, sodass entsprechende Einkaufskonten wie in Deutschland abgefragt werden können.

Outbank Update erweitert Funktionen und behebt bekannte Probleme

Bei BBVA werden Sparboxen künftig als eigene Konten dargestellt. Ergänzend enthält das Update Anpassungen für bestehende Integrationen. So gibt es einen Workaround für die IKB, da dort teilweise falsche Bankleitzahlen übermittelt werden. Nutzer sollen in diesem Fall ihr Zugangsprofil nach dem Update aktualisieren.

Auch für die Baader Bank wurden weitere Korrekturen integriert, da Depot-Salden weiterhin fehlerhaft übermittelt werden. Zusätzlich nennt der Anbieter zahlreiche kleinere Fehlerbehebungen, die Stabilität und Zuverlässigkeit verbessern sollen.

Ich finde die SCHUFA-Integration interessant, da sie einen neuen Einblick in die eigene Bonität direkt in der Banking-App ermöglicht.

Outbank kann man drei Monate kostenfrei ausprobieren.

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20. März 2026 | Jetzt lesen →

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