SEAT & CUPRA verschenken zehn Jahre CONNECT-Service

SEAT und CUPRA bieten für alle fabrikneuen Fahrzeuge mit ab Werk installiertem Navigationssystem eine kostenfreie Nutzung der Connect-Services für zehn Jahre an.

Das Angebot gilt ab sofort für alle Bestellungen eines fabrikneuen Fahrzeugs mit Navigationssystem ab Werk. Für den CUPRA Tavascan greift es allerdings erst ab der zweiten Oktoberwoche.

Über die My SEAT- bzw. My CUPRA-App können Kunden zahlreiche Funktionen steuern und erhalten zusätzliche Online-Dienste, die sie während des gesamten Fahrzeuglebenszyklus begleiten. Die Basisdienste stehen bereits zehn Jahre lang kostenfrei zur Verfügung, die erweiterten Funktionen sind nun inklusive.

SEAT & CUPRA bieten vernetzte Mobilität

Zu den CONNECT Services zählen praktische Funktionen wie das Öffnen und Verriegeln des Fahrzeugs per Smartphone, ein Parkpositionsfinder, der Zugriff auf eine Service-Hotline und einen Notdienst, ein Inspektionsservice sowie die Möglichkeit, Ziele von zu Hause an das Navi zu senden.

Zudem sind Internetradio, Podcasts und Echtzeit-Verkehrsinformationen verfügbar. Auch Informationen zu Tankstellen und Ladestationen mit Preisen und Öffnungszeiten lassen sich per Sprachassistent abrufen, ohne die Fahrt zu unterbrechen.

Ich persönlich finde das Angebot von SEAT und CUPRA gar nicht schlecht, vor allem, wenn ich bedenke, was Mercedes für ein paar Remote-Fahrzeugfunktionen pro Jahr haben möchte.

  1. Favone 🍀
    sagt am

    So lange hält kein Seat. Der ist vorher schon an den Kotflügel weggerostet

