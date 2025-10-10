Seat und Curpa: Neuer Chef für „eine neue Ära der Elektromobilität“

Vor ein paar Monaten verabschiedete sich Wayne Griffiths überraschend vom Chefposten bei Seat und Cupra, denn eigentlich läuft es für die Marken (jedenfalls für Cupra) sehr gut. Jetzt hat die Volkswagen Group einen Nachfolger gefunden.

Markus Haupt wird die beiden VW-Marken ab sofort als neuer CEO leiten und „eine neue Ära“ für Elektroautos einleiten. Er ist seit vielen Jahren im Konzern und leitete die „Electric Urban Car Family“ – der Cupra Raval kommt im März 2026 zu uns.

Es sei die „bedeutendste Transformation“ für die beiden VW-Marken und er setzt weiterhin auf die „konsequente Umstellung auf Elektromobilität“. Man stehe „am Beginn eines spannenden neuen Kapitels für die SEAT S.A.“, so Markus Haupt.