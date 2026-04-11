Gesellschaft

Frontkamera ist wichtigstes Kamera-Kriterium beim Smartphone-Kauf

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Laut einer Bitkom-Befragung ist die Frontkamera für 69 Prozent der Smartphone-Nutzer das wichtigste Kamera-Feature.

Der Digitalverband Bitkom hat eine repräsentative Umfrage unter 1.006 Personen in Deutschland ab 16 Jahren durchgeführt, darunter 861 aktive Smartphone-Nutzer.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Qualität der Selfie-Kamera inzwischen an erster Stelle der gewünschten Kameraeigenschaften steht und damit andere technische Merkmale wie Farbwiedergabe oder Megapixel-Zahl übertrifft.

Laut Bitkom-Angaben folgen auf Platz zwei natürlich wirkende Farben und Kontraste mit 65 Prozent, gefolgt von guten Nachtaufnahmen und einer hohen Megapixel-Zahl, die jeweils 61 Prozent der Befragten als wichtig einstuften.

Zoom, Videoauflösung und Weitwinkel ebenfalls stark gefragt

Neben der Frontkamera spielen laut der Studie weitere Kameraaspekte eine gewichtige Rolle. Einen starken Zoom priorisieren 60 Prozent der Befragten, eine hohe Videoauflösung 59 Prozent. Automatische Verschönerungsfunktionen sind für 56 Prozent relevant, Weitwinkelaufnahmen für 55 Prozent.

Weniger beachtete Merkmale im Überblick:

  • Anzahl der Kameralinsen: nur 48 Prozent achten darauf
  • Kamera generell irrelevant: 10 Prozent der Befragten
  • Keine Fachkenntnis, aber Wunsch nach guten Fotos: 3 Prozent

Ich halte dieses Ergebnis für einen klaren Fingerzeig an Hersteller: Wer beim Smartphone punkten will, sollte die Frontkamera nicht als Nebensache behandeln, sondern als zentrales Verkaufsargument ernst nehmen. Die Großen haben es inzwischen verstanden.

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7. April 2026 | Jetzt lesen →

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