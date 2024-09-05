1822direkt dreht an den Festgeld-Zinsen

Fintech

Die Sparkassen-Tochter 1822direkt bietet mit dem Festgeldkonto eine Geldanlagemöglichkeit mit festen Laufzeiten an. Ab heute erfolgt eine weitere Zinsanpassung nach unten.

Neukunden können beim Festgeld der 1822direkt zwischen drei Zinssätzen wählen, die heute alle angepasst wurden: einer garantierten Verzinsung von 2,40 % p. a. für 6 Monate (Senkung), 2,20 % p. a. für 12 Monate (Senkung) oder 2,00 % p. a. für 24 Monate (unverändert). Die bekannte Flexibilität zeigt sich beim Anlagebetrag, der nach wie vor zwischen 5.000 € und 1.000.000 € frei wählbar ist.

Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich am Ende der Laufzeit und wird auf das kostenlose Tagesgeldkonto überwiesen, das für Neukunden automatisch eröffnet wird. Die 1822direkt hebt dabei die Vorteile des Festgeldkontos hervor, darunter die deutsche Einlagensicherung, die zügige Online-Kontoeröffnung und die kostenlose Kontoführung.

1822direkt Festgeldkonto Zinsen (Stand 05.09.24)

  • Garantierter Zinssatz:
    • 2,40 % Zinsen p. a. für 6 Monate Laufzeit
    • 2,20 % Zinsen p. a. für 12 Monate Laufzeit
    • 2,00 % Zinsen p. a. für 24 Monate Laufzeit
  • Anlagebetrag zwischen 5.000 € und 1.000.000 €
  • Kostenlose Kontoführung
  • Einfache Online-Kontoeröffnung
  • Deutsche Einlagensicherung

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit dem 28. September 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner oder im Depot-Vergleichsrechner.

