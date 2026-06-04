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Zukunft von James Bond: Neue 007-Spiele kommen von Amazon

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Amazon übernahm vor einer Weile bekanntlich die Lizenz für James Bond und das bedeutet, dass kommende Spiele ‚theoretisch von MGM und von Amazon Game Studios‘ veröffentlicht werden“, so Jeff Gatis in einem Gespräch mit Polygon.

Das aktuelle Spiel „007 First Light“ wurde von IO Interactive entwickelt, dort erwarb man die Lizenz aber vor dem Deal von Amazon. Im Intro wird MGM erwähnt, aber IOI ist der Publisher des Spiels. An First Light hat Amazon keine Rechte, so Gatis.

Unklar ist nur, ob IOI der Entwickler bleibt, denn Amazon hat eigene Entwickler. Und wir wissen nicht, wie der Lizenzdeal von IOI aussieht, denn es deutete sich eine Trilogie vor ein paar Jahren an, womöglich hat man direkt drei Spiele eingekauft.

Wenn ich mir anschaue, was die Amazon Game Studios bisher (nicht) geliefert haben, dann hoffe ich, dass man möglichst wenig Kontrolle über diese 007-Spiele bekommen wird. IOI selbst hat aber noch nicht verraten, wie es weitergeht, am Ende des Spiels bestätigt man nur, dass wir James Bond wieder sehen werden.

Ob in einem neuen Spiel oder DLC ist allerdings unklar.

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