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Amazon Music Prime wird schlechter: Nutzer von Änderung schockiert

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Amazon hat damit begonnen, wenn auch noch nicht in Deutschland, das sei an dieser Stelle klar erwähnt, dass man Amazon Music Prime mal wieder ein ganzes Stück schlechter macht. Aus dem Debakel von 2022 hat man also nicht gelernt.

Amazon Music Prime bekommt Werbung

Laut Android Authority hat Amazon in Indien die Nutzer von Amazon Music Prime informiert, dass sie bald Werbung hören werden und die Downloads gestrichen werden. Wer diese Funktionen möchte, der muss Amazon Music Unlimited buchen.

Damit geht man also einen ähnlichen Weg wie bei Amazon Prime Video, wo Dinge wie eine bessere Qualität oder ein werbefreies Vergnügen mehr Geld kosten. Die Zeiten, in denen die Amazon-Dienste im Prime-Abo attraktiv waren, sind vorbei.

Laut Amazon gilt diese Änderung nur für Indien, wobei es auch Nutzer bei Reddit gibt, die diese Meldung in Australien erhalten haben. Es ist davon auszugehen, dass dieser Schritt nach und nach weltweit ansteht, alles andere würde mich wundern.

Amazon Prime wird immer unattraktiver

Man merkt, dass Amazon mit deinen Diensten im Prime-Abo mehr Geld verdienen möchte. Es geht erst attraktiv und kostenlos los, dann steigert man sich. Ich gehe auch davon aus, dass Alexa+ in dieser Form nicht kostenlos bei Prime bleiben wird.

Wir haben uns vor ein paar Jahren von Amazon Prime getrennt und ich vermisse es bis heute nicht (da wir aber über einen anderen Account ab und zu bei Prime Video schauen können). Und Änderungen wie diese machen Prime immer unattraktiver.

Prime Video: Amazon überrascht mit Aus von Stargate

Amazon kündigte letztes Jahr ein Comeback von Stargate an, die Serie sollte von Martin Gero neu aufgelegt werden. Doch jetzt…

3. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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