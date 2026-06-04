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„Kratos ist der God of War“: Neue Spiele werden kommen

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God Of War Kratos Schrei

Mit der Ankündigung von „God of War: Laufey“ gab es auch Kritik, denn nicht jeder ist ein Fan davon, dass man bei einem Spiel dieser Reihe in eine weibliche Rolle schlüpft. Das Entwicklerteam hat sich daher nochmal offiziell zu Wort gemeldet.

Laut Santa Monica Studios „ist Kratos der God of War“ und wird es bleiben. Man hat „noch viele weitere Geschichten mit ihm zu erzählen“, es werden also neue Spiele in Zukunft erscheinen. Doch „vorerst freut man sich darauf, die Fans gemeinsam mit Faye auf eine Reise in das Jenseits der Götter mitzunehmen“.

Bei diesem neuen God of War handelt es sich um ein Hauptspiel der Reihe, das ist kein Spin-off, das sei auch klar erwähnt, denn das PlayStation Studio möchte hier ein „Universum“ rund um die Reihe aufbauen, welches nach vielen Jahren nicht immer nur die Geschichte aus der gleichen Perspektive (nämlich Kratos) erzählt.

Wer das also nicht mag, der macht einen Bogen um Laufey und wartet auf das nächste God of War mit Kratos, es gibt keinen Grund direkt weinerlich zu werden.

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4. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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