20 GB Datenvolumen im Telekom 5G-Netz bei freenet zum Aktionspreis

Freenet startet ab sofort eine neue Tarifaktion. Im Rahmen dieses Angebots erhalten Kunden eine Allnet-Flat mit 20 GB im 5G-Netz der Telekom zum monatlichen Preis von 7,99 Euro.

Der reguläre Preis dieses Tarifs liegt laut Anbieter bei 29,99 Euro, der reduzierte Preis ist somit zeitlich befristet. Der Vertrag umfasst eine Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze, EU-Roaming sowie die Nutzung von VoLTE und WLAN Call. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine eSIM zu verwenden und den Vertragsbeginn flexibel zu wählen.

Bei Abschluss des Tarifs fällt zusätzlich kein Anschlusspreis an, sofern der Kunde freenet eine Werbeerlaubnis erteilt. Die Surfgeschwindigkeit ist auf 50 Mbit/s im Download begrenzt. Alle Details zum Tarif gibt es bei freenet.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

