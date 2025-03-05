Tarife

25 GB Telekom 5G und Allnet-Flat für 9,99 € pro Monat

Autor-Bild
Von
|
Telefon Tarif Call

Ab sofort gibt es eine Sonderaktion für eine 25 GB 5G Allnet-Flat im Netz der Telekom für nur 9,99 € pro Monat statt der regulären 34,99 €.

Das Angebot beinhaltet eine 25 GB Internet-Flatrate mit 50 Mbit/s inklusive 5G, unbegrenztes Telefonieren, EU-Roaming, VoLTE & WLAN Call sowie die Möglichkeit der eSIM-Nutzung. Der Anschlusspreis entfällt komplett und der Vertragsbeginn ist bis zum 31.03.2025 flexibel wählbar.

Zusätzlich erhalten alle Kunden einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis. Nach Ablauf der Gratiszeit kostet die Option 9,99 €/Monat (statt 12,99 €/Monat), kann aber jederzeit gekündigt werden.

Ein weiteres Feature ist die freenet Travel eSIM, die 200 MB freies Datenvolumen im Ausland beinhaltet. Nach der Vertragsaktivierung erhalten die Kunden eine E-Mail mit der Möglichkeit, die eSIM herunterzuladen und das freie Datenvolumen im Ausland zu nutzen.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

