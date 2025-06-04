3i präsentiert G10+ Saugroboter mit Schmutzkompression und KI-Navigation

Der Hersteller 3i hat mit dem G10+ einen neuen Saugroboter vorgestellt, der nach eigenen Angaben weltweit erstmals eine Schmutzkompression und einen ausfahrbaren Mopp in einem Gerät vereint.

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Geräten benötigt der G10+ keine automatische Absaugstation mit Einwegbeuteln. Der Schmutz wird stattdessen direkt im Inneren des Roboters gesammelt und mithilfe eines mechanischen Systems komprimiert, um das Entleeren zu verzögern. Der integrierte Staubbehälter fasst bis zu 950 Milliliter und soll bei regulärem Gebrauch bis zu 60 Tage ohne Entleerung auskommen. Ein UV-Licht sorgt zusätzlich für hygienische Bedingungen im Schmutzbehälter.

Die Schmutzkompression erfolgt geräuschlos, sodass eine leisere Nutzung möglich ist. Der Roboter ist kompakt gebaut, ebenso wie die mitgelieferte Ladestation, die sich flexibel platzieren lässt. Die Reinigung erfolgt mithilfe einer ausfahrbaren Seitenbürste und eines anpassungsfähigen Mopps, der laut Hersteller auch an Kanten und Fußleisten effektiv arbeiten kann. Die Saugleistung von 18.000 Pa liegt über dem Niveau vieler anderer Modelle. Damit soll der Roboter sowohl groben Schmutz als auch feinen Staub aufnehmen können.

G10+ von 3i: Roboter mit Moppanhebung und Objektkennung

Zur Navigation setzt der G10+ auf ein dToF-LiDAR-System sowie eine KI-gestützte Hinderniserkennung. Der Roboter erstellt Karten seiner Umgebung und erkennt automatisch über 128 verschiedene Objekttypen. Die Reinigung wird je nach Bodenart und Verschmutzungsgrad automatisch angepasst. Zusätzlich ist ein LED-Licht integriert, das dunkle Bereiche ausleuchten soll.

Für Teppiche nutzt der Roboter einen Ultraschallsensor zur Identifizierung. Der Mopp hebt sich automatisch an, um Teppiche trocken zu halten. Über eine App können Nutzer spezifische Einstellungen für unterschiedliche Teppichtypen und Zonen vornehmen. Ergänzend bietet der G10+ typische Smart-Home-Funktionen wie Reinigungspläne, Ausschlusszonen und Sprachsteuerung via Google Assistant und Alexa. Das Datenblatt des G10+ habe ich euch hier hochgeladen (PDF).

Die Markteinführung erfolgt am 16. Juni 2025 über Amazon zu einem Preis von 399 Euro (UVP: 449 Euro). Mit dem Rabattcode „G10DESAVE10“ reduziert sich der Einführungspreis bis Ende Juni auf 359 Euro. Damit positioniert sich der G10+ preislich unterhalb vieler anderer High-End-Modelle.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.