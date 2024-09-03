Handel

45-Minuten-Lieferung: REWE und Lieferando starten Kooperation in über 40 Städten

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Rewe Markt

REWE und Lieferando haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die es Kunden ermöglicht, sich Lebensmittel innerhalb von 45 Minuten nach Hause liefern zu lassen.

Der Express-Lieferservice ist bereits in über 40 Städten verfügbar, darunter in Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Köln. Das Sortiment umfasst mehr als 3.000 Produkte, darunter REWE-Eigenmarken wie ja!, REWE Beste Wahl, REWE Feine Welt und REWE BIO. Realisiert wird das ganze vom Anbieter Flink. Zudem gibt es eine Gutscheinaktion zum Start (10 Euro Rabatt).

Geliefert wird je nach Standort von Montag bis Samstag zwischen 7.30 und 23.30 Uhr, der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Die Lieferkosten variieren je nach Entfernung und sind bei größeren Bestellungen kostenlos. Die Bestellungen werden aus einem Netzwerk von Depots ausgeliefert, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.

551633 Rewe Webshop In Der Lieferando App 778643 Original 1725340416

Das Angebot ist ab sofort über die Lieferando-App und die Webseite verfügbar. Es wird in zahlreichen deutschen Städten angeboten, die da wären:

Aachen, Augsburg, Aschaffenburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Krefeld, Köln, Leipzig, Ludwigshafen am Rhein, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, München, Mönchengladbach, Nürnberg, Offenbach, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Stuttgart sowie Wiesbaden und Wuppertal.

Übrigens: Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können sich seit Kurzem ihre Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro kostenlos liefern lassen.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Die paar Meter gehe ich noch zu Fuß, so faul bin ich dann doch nicht

    Antworten
  2. B52 🪴
    sagt am

    Gerade mal reingeschaut, tatsächlich sind die meisten Produkte die ich auf die schnelle gesehen habe teurer als direkt in der Flink App bei mir. Lediglich die ja! Produkte sind gleich teuer.

    Antworten
  3. Kev 🍀
    sagt am

    Gute Info – hab grad nachgeschaut und Rewe-Express ist bereits verfügbar in der Lieferando App, sogar mit kostenfreier Lieferung dank Amazon Prime.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / 45-Minuten-Lieferung: REWE und Lieferando starten Kooperation in über 40 Städten
Weitere Neuigkeiten
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News
BMW vs. Mercedes vs. Audi: Das große Elektro-Battle der Premiummarken
in Mobilität
So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus
in Smartphones
Nintendo Direct für den 12. September bestätigt
in Gaming
Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio