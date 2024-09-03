45-Minuten-Lieferung: REWE und Lieferando starten Kooperation in über 40 Städten

REWE und Lieferando haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die es Kunden ermöglicht, sich Lebensmittel innerhalb von 45 Minuten nach Hause liefern zu lassen.

Der Express-Lieferservice ist bereits in über 40 Städten verfügbar, darunter in Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Köln. Das Sortiment umfasst mehr als 3.000 Produkte, darunter REWE-Eigenmarken wie ja!, REWE Beste Wahl, REWE Feine Welt und REWE BIO. Realisiert wird das ganze vom Anbieter Flink. Zudem gibt es eine Gutscheinaktion zum Start (10 Euro Rabatt).

Geliefert wird je nach Standort von Montag bis Samstag zwischen 7.30 und 23.30 Uhr, der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Die Lieferkosten variieren je nach Entfernung und sind bei größeren Bestellungen kostenlos. Die Bestellungen werden aus einem Netzwerk von Depots ausgeliefert, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.

Das Angebot ist ab sofort über die Lieferando-App und die Webseite verfügbar. Es wird in zahlreichen deutschen Städten angeboten, die da wären:

Aachen, Augsburg, Aschaffenburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Krefeld, Köln, Leipzig, Ludwigshafen am Rhein, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, München, Mönchengladbach, Nürnberg, Offenbach, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Stuttgart sowie Wiesbaden und Wuppertal.

Übrigens: Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können sich seit Kurzem ihre Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro kostenlos liefern lassen.