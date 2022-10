4K-Auflösung für alle: YouTube beendet unbeliebtes Experiment

YouTube machte vor ein paar Wochen durchaus Wellen, als man mal eben die 4K-Auflösung in der kostenlosen Version entfernte. Einige Nutzer konnten diese nur auswählen, wenn sie Premium bezahlen. Und das sorgte doch für sehr viel Kritik.

YouTube in 4K ab sofort wieder für alle

Es war ein Test und Google hat dieses Experiment bei YouTube jetzt beendet. Ab sofort sollten also wieder alle Nutzer die 4K-Option sehen und kostenlos wählen können. Allerdings beginnt jetzt die spannende Phase, denn wie geht es weiter?

Google wollte noch nicht sagen, ob man zufrieden mit diesem Experiment war. Es wäre also durchaus möglich, dass man es war und das bald für alle Nutzer kommt. Beim Ende des Dislike-Buttons hat man immerhin auch nicht auf die Kritik gehört.

Ich persönlich finde diesen Schritt jetzt gar nicht so tragisch, man kann auch mal weg von dieser „alles muss kostenlos bleiben“-Einstellung kommen. Aber dann würde ich mir YouTube Premium Lite in Deutschland wünschen, denn ich will kein YouTube Music nutzen und finde 11,99 Euro für YouTube Premium etwas zu teuer.

