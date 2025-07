5G im Tunnel: Diese Technik macht es möglich

Vodafone hat im Arlinger Tunnel bei Pforzheim eine neuartige Mobilfunkantenne installiert, die eine stabilere 5G-Versorgung ermöglichen soll.

Die Antenne ist konisch und wurde von der Firma Ericsson speziell für den Einsatz in Tunneln entwickelt. Durch ihre Form ist sie laut Vodafone besonders resistent gegen Vibrationen, die durch Luftverwirbelungen vorbeifahrender Fahrzeuge entstehen und die Signalqualität bisher beeinträchtigen konnten.

Die eingesetzte Multiband-Antenne unterstützt mehrere Frequenzbereiche und soll so eine stabile Mobilfunkverbindung mit hohen Datenraten ermöglichen. Ziel des Einsatzes ist es, Funklöcher in Tunneln zu schließen und Verbindungsabbrüche zu minimieren. Dabei betont Vodafone, dass gerade Tunnel aufgrund ihrer Bauweise besondere technische Anforderungen an Mobilfunklösungen stellen.

Technische und logistische Herausforderungen beim Netzausbau in Tunneln

Generell ist der Mobilfunkausbau in Tunneln aufwändig. Bei kurzen Tunneln reichen oft Antennen an den Ein- und Ausfahrten. Bei längeren oder tieferen Tunneln müssen zusätzlich optische Verstärker und Tunnelantennen installiert werden, um das Signal zuverlässig weiterzuleiten. Diese Arbeiten erfordern oft Sperrungen, da umfangreiche Verkabelungs- und Montagearbeiten notwendig sind. Aus Effizienzgründen wird meist nur ein Netzbetreiber mit der kompletten Infrastruktur beauftragt, an die andere Anbieter ihre Technik anschließen können.

Insgesamt gibt es in Deutschland über 1.450 Straßen- und Schienentunnel mit einer Gesamtlänge von über 1.200 Kilometern. Die jetzt eingesetzte Kegelantenne soll künftig in weiteren 20 Tunneln installiert werden, vorrangig im Rahmen bereits geplanter Bauvorhaben. Ziel ist der sukzessive Ausbau der 5G-Versorgung in bisher unterversorgten Gebieten.

