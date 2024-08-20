7 vs. Wild Staffel 4: Das sind die Teilnehmer 2024

Im Frühjahr wurde die 4. Staffel von 7 vs. Wild betätigt und trotz Kritik an Amazon und Freevee, hat sich Fritz Meinecke wieder für diesen Partner entschieden. Geld stinkt am Ende eben nicht und ich wette, dass Amazon hier richtig gut bezahlt.

Ein Datum steht noch aus, es soll aber im Herbst losgehen, vermutlich wie immer zur lukrativen Weihnachtszeit. 7 vs. Wild wird in diesem Jahr übrigens auch bei Amazon Prime Video selbst zu sehen sein, oder eben bei Freevee mit Werbung.

Doch wer nimmt daran teil? Ich fand schon die 3. Staffel langweilig und das Format nicht mehr so spannend wie zum Start, doch die Liste der Teilnehmer schreckt mich dann in diesem Jahr komplett ab. Darauf werden wir vermutlich verzichten:

Extremsportler und Entertainer Joey Kelly

Fitness-Influencer und Unternehmer Flying Uwe

Lifestyle und Beauty Content Creatorin sowie Schauspielerin Julia Beautx

Journalist, Survival/Outdoor-Experte und YouTuber Joe Vogel

Lifestyle, Beauty und Comedy Content Creatorin Selfie Sandra

Outdoor-Experte, YouTuber und ehemaliger Soldat Survival Deutschland

YouTuber, Streamer und Gamer Lets Hugo

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.