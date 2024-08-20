Unterhaltung

7 vs. Wild Staffel 4: Das sind die Teilnehmer 2024

| 9 Kommentare
Im Frühjahr wurde die 4. Staffel von 7 vs. Wild betätigt und trotz Kritik an Amazon und Freevee, hat sich Fritz Meinecke wieder für diesen Partner entschieden. Geld stinkt am Ende eben nicht und ich wette, dass Amazon hier richtig gut bezahlt.

Ein Datum steht noch aus, es soll aber im Herbst losgehen, vermutlich wie immer zur lukrativen Weihnachtszeit. 7 vs. Wild wird in diesem Jahr übrigens auch bei Amazon Prime Video selbst zu sehen sein, oder eben bei Freevee mit Werbung.

Doch wer nimmt daran teil? Ich fand schon die 3. Staffel langweilig und das Format nicht mehr so spannend wie zum Start, doch die Liste der Teilnehmer schreckt mich dann in diesem Jahr komplett ab. Darauf werden wir vermutlich verzichten:

  • Extremsportler und Entertainer Joey Kelly
  • Fitness-Influencer und Unternehmer Flying Uwe
  • Lifestyle und Beauty Content Creatorin sowie Schauspielerin Julia Beautx
  • Journalist, Survival/Outdoor-Experte und YouTuber Joe Vogel
  • Lifestyle, Beauty und Comedy Content Creatorin Selfie Sandra
  • Outdoor-Experte, YouTuber und ehemaliger Soldat Survival Deutschland
  • YouTuber, Streamer und Gamer Lets Hugo

9 Kommentare

   

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    diese Julia sah vor paar Jahren mal ganz gut aus. aber jz? vallah diese noch gut?

    Antworten
    1. RoyBer 🌟
      sagt am zu Kurt ⇡

      Dieser Kommentar ist mehr als peinlich und offenbart ein Frauenbild aus der Steinzeit. Was hat denn ihr Aussehen jetzt hier zur Sache zu tun oder dass sie älter wird?

      Antworten
  2. Ginja ☀️
    sagt am

    Hugo und diese Sandra kenne ich nur aus so kurzen Clips…und das reicht mir auch schon..unerträglich .
    Die andren Teilnehmer sind interessant und kann man schon ernst nehmen. Das Joey Kelly wieder dabei ist , finde ich eher langweilig. War auch in der letzen Staffel ja schon nicht so richtig spannend ihm zu zusehen.
    Mal sehen was es noch so für Format Änderungen geben wird. Ich gehe mal davon aus , das es welche geben wird

    Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Sehr interessantes Teilnehmerfeld.
    Auch wenn das Format an Reiz verloren hat werd ich auf jeden Fall reinschauen.

    Antworten
  4. Müco ☀️
    sagt am

    lets Hugo? ai ai ai das kann ja was werden 😂😂

    Antworten
  5. JonP 🌀
    sagt am

    Das kann ja was werden. Zum Glück muss ich mir diese Zeitverschwendung nicht geben.

    Antworten
    1. stefan 🪴
      sagt am zu JonP ⇡

      dann haben sie schon mir ihren post zeit verschwendet

      Antworten
  6. Neuhier 💎
    sagt am

    Na glücklicherweise sind die beiden Heulsusen nicht dabei.

    Antworten
    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Neuhier ⇡

      müssen ja nicht überall dabei sein.

      Antworten

