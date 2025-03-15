Advanzia Mastercard Gold: „Freunde werben“-Aktion mit 80 Euro Bonus
Die Advanzia Bank bietet ihren Bestandskunden die Möglichkeit, Freunde zu werben und sich und dem geworbenen Neukunden eine Prämie von 80 Euro zu sichern.
Die Aktion läuft bis zum 31.03.2025 und ist ausschließlich über die App nutzbar. Um die Prämie zu erhalten, muss der Neukunde erstmals eine Mastercard Gold gebührenfrei beantragen und diese im Folgemonat mindestens einmal zur Zahlung einsetzen. Bargeldabhebungen sind ausgeschlossen.
Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden der Advanzia Bank, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Aktion gilt nur für private Empfehlungen, gewerbliche Vermittlungen sind nicht erlaubt. Die Bank behält sich vor, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, wenn Anhaltspunkte für eine kommerzielle Nutzung der Freundschaftswerbung vorliegen.
Ebenso sind Bestandskunden logischerweise von der Neukundenprämie ausgeschlossen. Die Gutschrift der Prämie erfolgt nach Ablauf des Aktionszeitraums, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Zur Advanzia Mastercard Gold →
Wer kennt denn noch Jemanden, der noch „nie“ ne Advanzia Karte hatte? :-)
Generell lieber eines der Co-Brands mit Lastschrifteinzug verwenden…
– GMX / Web.de Karte mit 0,5% Cashback in Form von Web Cents
– WeCanHelp MasterCard inkl. Spenden (Cashback) für nen guten Zweck
– eventimcard (sieht gut aus)
Hier ich hatte noch nie eine Karte.
Würde dich glatt werben, aber mir wird die Aktion nicht in der App angezeigt. 🙁
Nee lass ma.
Mir auch nicht.. 🫤 verstehe ich nicht so ganz.. weil doch steht, dass es ausschließlich über die App läuft.. 🤔