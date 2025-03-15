Fintech

Advanzia Mastercard Gold: „Freunde werben"-Aktion mit 80 Euro Bonus

Die Advanzia Bank bietet ihren Bestandskunden die Möglichkeit, Freunde zu werben und sich und dem geworbenen Neukunden eine Prämie von 80 Euro zu sichern.

Die Aktion läuft bis zum 31.03.2025 und ist ausschließlich über die App nutzbar. Um die Prämie zu erhalten, muss der Neukunde erstmals eine Mastercard Gold gebührenfrei beantragen und diese im Folgemonat mindestens einmal zur Zahlung einsetzen. Bargeldabhebungen sind ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden der Advanzia Bank, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Aktion gilt nur für private Empfehlungen, gewerbliche Vermittlungen sind nicht erlaubt. Die Bank behält sich vor, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, wenn Anhaltspunkte für eine kommerzielle Nutzung der Freundschaftswerbung vorliegen.

Ebenso sind Bestandskunden logischerweise von der Neukundenprämie ausgeschlossen. Die Gutschrift der Prämie erfolgt nach Ablauf des Aktionszeitraums, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.

  1. RolliC 🎖
    sagt am

    Wer kennt denn noch Jemanden, der noch „nie“ ne Advanzia Karte hatte? :-)

    Generell lieber eines der Co-Brands mit Lastschrifteinzug verwenden…

    – GMX / Web.de Karte mit 0,5% Cashback in Form von Web Cents
    – WeCanHelp MasterCard inkl. Spenden (Cashback) für nen guten Zweck
    – eventimcard (sieht gut aus)

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu RolliC ⇡

      Hier ich hatte noch nie eine Karte.

      Antworten
      1. Herr M. 🌟
        sagt am zu Max ⇡

        Würde dich glatt werben, aber mir wird die Aktion nicht in der App angezeigt. 🙁

        Antworten
        1. Max 🔱
          sagt am zu Herr M. ⇡

          Nee lass ma.

          Antworten
        2. Martin 👋
          sagt am zu Herr M. ⇡

          Mir auch nicht.. 🫤 verstehe ich nicht so ganz.. weil doch steht, dass es ausschließlich über die App läuft.. 🤔

          Antworten

