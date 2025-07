Airbnb & Co: Starke Zuwächse der Buchungszahlen in Europa

Im Jahr 2024 wurden in der Europäischen Union insgesamt 854,1 Millionen Übernachtungen in Unterkünften registriert, die über Online-Buchungsplattformen wie Airbnb, Booking, Expedia Group oder TripAdvisor kurzfristig vermietet werden. Dies entspricht einer Zunahme von 18,8 % gegenüber 2023, als 719,0 Millionen Übernachtungen registriert wurden. Damit erreichte die Zahl der Buchungen über diese Plattformen einen neuen Höchststand.

Mit Ausnahme des Monats April übertrafen die Übernachtungszahlen in jedem Monat des Jahres 2024 die Werte des jeweiligen Vorjahresmonats. Besonders stark waren die Zuwächse im März (+48,0 %), Mai (+31,7 %), August (+21,6 %) und November (+21,5 %). Der Rückgang von 1,8 % im April ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Osterfeiertage im Jahr 2024 in den März fielen, während sie im Jahr 2023 in den April fielen.

Beliebteste Reiseziele im Sommer 2024

In den Sommermonaten des Jahres 2024 war Jadranska Hrvatska in Kroatien mit 25,2 Millionen Übernachtungen die gefragteste Region für Kurzzeitvermietungen. Dies entspricht einem Plus von 6,0 % gegenüber dem dritten Quartal 2023. Ebenfalls stark nachgefragt waren Andalucía in Spanien mit 17,2 Millionen Übernachtungen (+23,1 %) und die französische Region Provence-Alpes-Côte d’Azur mit 15,6 Millionen Übernachtungen (+26,2 %).

Von den zwanzig beliebtesten Regionen für Kurzzeitvermietungen lagen sechs in Frankreich, jeweils fünf in Spanien und Italien, zwei in Griechenland und jeweils eine in Kroatien und Portugal. Diese Daten stammen aus der monatlichen Erhebung von Eurostat, die nun auch die Zahlen für das vierte Quartal auf nationaler Ebene und für das dritte Quartal auf regionaler Ebene veröffentlicht hat.

