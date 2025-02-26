Firmware und OS

AirPods Max mit Lightning-Anschluss erhalten neues Firmware-Update

Von
Besitzer der ersten Generation der AirPods Max, Apples Bluetooth-Kopfhörer mit Lightning-Anschluss, können sich über ein neues Firmware-Update freuen.

Die aktuelle Software-Version 6F25 (zuvor: 6F21) enthält laut den offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Weitere Details werden nicht mitgeteilt.

Version 6F25 release notes

  • Bug fixes and other improvements

