AirPods Max mit Lightning-Anschluss erhalten neues Firmware-Update

Besitzer der ersten Generation der AirPods Max, Apples Bluetooth-Kopfhörer mit Lightning-Anschluss, können sich über ein neues Firmware-Update freuen.

Die aktuelle Software-Version 6F25 (zuvor: 6F21) enthält laut den offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Weitere Details werden nicht mitgeteilt.