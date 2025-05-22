Firmware und OS

AirPods Max mit USB-C-Anschluss erhält ein neues Firmware-Update

Besitzer von Apples Premium-Kopfhörern AirPods Max können sich über ein neues Firmware-Update freuen, allerdings nur das Modell mit USB-C-Anschluss.

Die aktuelle Software-Version 7E108 (zuvor: 7E101) enthält laut den offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Weitere Details werden nicht mitgeteilt.

  1. Tibosa 👋
    sagt am

    Das Update hat den Soundfehler behoben, der bei Nutzung über das USB-C zu USB-C Kabel, unter Windows nach ein paar Minuten auftrat.

    Antworten

