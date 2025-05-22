AirPods Max mit USB-C-Anschluss erhält ein neues Firmware-Update
Besitzer von Apples Premium-Kopfhörern AirPods Max können sich über ein neues Firmware-Update freuen, allerdings nur das Modell mit USB-C-Anschluss.
Die aktuelle Software-Version 7E108 (zuvor: 7E101) enthält laut den offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Weitere Details werden nicht mitgeteilt.
Version 7E108 release notes
Bug fixes and other improvements
Fehler melden1 Kommentar
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Das Update hat den Soundfehler behoben, der bei Nutzung über das USB-C zu USB-C Kabel, unter Windows nach ein paar Minuten auftrat.