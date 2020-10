ALDI SÜD: Prospekte werden interaktiv

Der Discounter ALDI SÜD nutzt ab sofort die Technologie von „snoopstar“, um seine Prospekte multimedial und interaktiv zu gestalten.

In einer Auflage von mehr als 20 Millionen Exemplaren werden die Prospekte in dieser Woche in den fast 2000 Filialen ausgelegt und an Haushalte bundesweit versandt. Sie informieren über die Angebote der Einzelhandelskette. Die Augmented-Reality-App snoopstar verwandelt die Prospekte jetzt in „Infotainment-Lektüren“.

-->

Mit dem Service lassen sich Videos und Produktvorstellungen, Anleitungen, Hintergrundinformationen, Kochrezepte sowie Gewinnspiele aus dem Prospekt digital abgreifen. Dazu müssen verschiedene Touchpoints per App gescannt werden. Die Seiten sind entsprechend mit dem snoopstar-Logo gekennzeichnet.

Ausprobieren könnt ihr das mit dem aktuellen Prospekt von ALDI SÜD und der snoopstar-App.

Kaufland startet „Vorsicht gut!“-Kampagne Deutschlandweit werden jährlich 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Über 50 Prozent davon entstehen in Privathaushalten. Kaufland will das ändern. Über mehrere reichweitenstarke Kanäle macht Kaufland seine Kunden und die Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen mit einer Kampagne auf…16. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->