ALDI TALK Jahres-Pakete: So viel Datenvolumen gab es noch nie

Ab 14. November bis 31. Dezember 2024 sind bei ALDI TALK wieder die Jahrespakete erhältlich, die in diesem Jahr mit deutlich mehr Datenvolumen aufwarten.

Die drei Varianten – XS, S und L – bieten zu Preisen zwischen 69,99 Euro und 149 Euro jeweils ein ganzes Jahr Datenvolumen inklusive 5G-Nutzung mit bis zu 100 Mbit/s sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS. Neu ist das erhöhte Datenvolumen: Das XS-Paket umfasst nun 40 GB, das S-Paket 150 GB und das L-Paket 250 GB. Mit diesen Paketen können Nutzer das Datenvolumen flexibel über das Jahr zu verteilen und bei Bedarf auch nachzubuchen.

Die Buchung erfolgt über die ALDI TALK-App, über die auch die Verwaltung und Verlängerung der Pakete erfolgt. Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, das Jahrespaket zu verlängern oder zusätzliches Datenvolumen hinzuzubuchen, wenn das Jahresvolumen aufgebraucht ist. Die App ist kostenlos für Apple- und Android-Geräte erhältlich. Zusätzlich erhalten Kunden, die bereits über ein Jahrespaket verfügen, bei Verlängerung des bestehenden Pakets automatisch das erhöhte Datenvolumen.

Für Neukunden ist ein Starterpaket erforderlich, das im Aktionszeitraum vom 14. November bis 15. Dezember 2024 für nur 1,99 Euro statt des regulären Preises erhältlich ist und ein Startguthaben von 10 Euro enthält. Die ALDI TALK Jahrespakete sind online, in der ALDI TALK App und in allen ALDI Filialen erhältlich.

Alle Tarifoptionen von ALDI TALK werden im Netz von Telefónica Deutschland angeboten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.