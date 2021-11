Alexa, welche neuen Funktionen gibt es?

Amazon hat neue Funktionen für Alexa im „Oktober Update“ angekündigt und dazu gehören unter anderem neue Möglichkeiten, wie euch Alexa mit Musik, Radiosendern oder Podcasts „begleitet“ – auf Wunsch auch außerhalb eures Hauses.

So könnt ihr zum Beispiel eure Musik oder euren Podcast mit einem Befehl im Haus pausieren und mit einem weiteren Befehl auf euren Echo Buds (weiterhin nicht in Deutschland erhältlich) oder Echo Auto (das ist dieses Echo-Gadget) fortsetzen.

Ihr könnt eure Musik auch in Räumen hin und her schicken. Entweder, ihr gebt den Befehl für einen konkreten Raum, oder ihr pausiert den Inhalt in einem Raum, verlasst diesen und gebt dann den Befehl zur Wiedergabe auf einem neuen Speaker.

In den USA gibt es außerdem noch neue Befehle, zum Beispiel für einen Vorschlag bei Netflix (über ein Fire TV-Gerät) oder zum Öffnen der TikTik-App (diese gibt es seit Sommer auch bei uns). Außerdem könnt ihr Alexa fragen, welche Deals es im Moment gibt und bekommt schon jetzt Angebote für den Black Friday.

Es gibt noch mehr Neuerungen, allerdings liegt der Fokus bei diesen wie so oft auf den USA, denn einige Produkte (wie die Brille mit Alexa) gibt es bei uns weiterhin nicht. Falls euch das dennoch interessiert, schaut im offiziellen Alexa Blog vorbei.

