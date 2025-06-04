Allnet-Flats im Telekom-Netz bei Handyhelden mit Cashback und Bonus

Seit Kurzem bietet Handyhelden.de Mobilfunktarife im Telekom-Netz über den Anbieter Klarmobil an. Dabei handelt es sich um Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten, die durch Rabatte, Cashback und Wechselprämien zu reduzierten Effektivpreisen angeboten werden. Die Plattform richtet sich an Kunden, die preisorientiert denken und gleichzeitig Wert auf Service und unkomplizierte Abläufe legen.

Handyhelden startet neue Tarifangebote

Zu den aktuellen Angeboten zählen drei Allnet-Flats im Telekom-Netz mit unterschiedlichem Datenvolumen: 30 GB, 50 GB und 70 GB. Alle drei Tarife beinhalten Sprach- und SMS-Flatrates sowie eine maximale Surfgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Der reguläre monatliche Verkaufspreis variiert zwischen 14,99 € und 22,99 €, zuzüglich eines einmaligen Anschlusspreises von 29,99 €.

Durch die Kombination von einem sogenannten MNP-Bonus (für die Mitnahme der Rufnummer) in Höhe von 150 € und Cashback-Zahlungen von 60 € ergibt sich ein Effektivpreis von 7,49 € für den 30-GB-Tarif, von 12,49 € für den 50-GB-Tarif und von 15,49 € für den 70-GB-Tarif. Die genannten Effektivpreise basieren auf einer vollen Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

