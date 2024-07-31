Mobilität

Alpine A290: Preis für das kompakte Performance-Elektroauto steht fest

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Alpine A290 Header

In der Automobilbranche spricht man bei der Ankündigung nur selten über Preise, da diese die gute Stimmung gerne versauen. Und vor allem bei Elektroautos nennt man diese gerne so spät wie möglich, meist erst, wenn der Konfigurator öffnet.

Das ist beim im Juni vorgestellten Alpine A290 jetzt der Fall und daher wissen wir jetzt, dass es bei 38.700 Euro losgeht. Für 41.700 Euro gibt es das Premium-Paket und wer den GTS mit mehr Leistung haben möchte, der startet bei 44.700 Euro.

Alpine A290 Heck

Die Basis bringt einen 52 kWh großen Akku für bis zu 380 km Reichweite und die Leistung liegt hier bei 130 kW (177 PS). Renault bezeichnet diese Version als einen „elektrischen Kompaktsportler“, aber mehr als 160 kW (218 PS) gibt es hier nicht.

Marktstart ist Ende des Jahres und wer es etwas dezenter und günstiger mag, der schaut sich die Vorlage (den Renault 5) an. Falls euch der Alpine 290 allerdings ein bisschen mehr zusagt, dann könnt ihr ab sofort den Konfigurator durchspielen.

Audi S6 Etron

Audi: Unser neues Elektroauto „wird für E-Mobilität begeistern“

Audi wurde in den letzten Monaten ein bisschen belächelt, wenn man den alten Slogan „Vorsprung durch Technik“ unter die Elektroautos…

31. Juli 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Wie günstig doch der VW e-Up war damals, als man noch sinnvolle Elektroautos gebaut hat. Zumindest sinnvoll für den Verbraucher, den Markt und – tatsächlich – für die Umwelt.

    Leider ist diese Zeit spätestens seit der VW ID Ära zuende.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    mir scheint man setzt die Preise der „höheren“ Modelle bewusst so wahnwitzig hoch an damit die Preise der „kleineren“ Modelle im Verhältnis nicht so hoch wirken und man sich dann über 25-40k teure! Minimobile freut wie „günstig“ sie doch sind.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“
in Dienste
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming