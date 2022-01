Alte PS3-Spiele im PlayStation Store entdeckt

Sony soll an einem neuen Dienst arbeiten, der PS Now, PS+ und mehr vereint und bei dem man mehrere Stufen buchen können wird. Eine Stufe wird wohl auch alte Klassiker (der PS1, PS2 und PS3) enthalten, die man „kostenlos“ zocken kann.

Am Wochenende haben einige PS5-Besitzer entdeckt, dass PS3-Spiele im Store aufgetaucht sind, die man nicht in PS Now findet und die einen eigenen Preis zum Kaufen haben. Sollte so nicht möglich sein. Nur ein Fehler im PlayStation Store?

Es gibt Hinweise für ein größeres PlayStation-Event im Februar und womöglich bereitet sich Sony jetzt auf den Launch des neuen Dienstes vor. In einigen Ländern hat man immerhin damit begonnen, die PS Now-Guthabenkarten zu entfernen.

