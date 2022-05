Amazon-Dienst „Freevee“ kommt auf den Apple TV

Amazon besitzt seit Jahren einen Streamingdienst namens IMDb TV und vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass man diesen in Freevee umbenennen wird.

Mit dem Rebranding sollen neue Märkte dazukommen, unter anderem Deutschland im Laufe des Jahres. Wir wissen aber weiterhin nicht, wann das sein wird. Freevee ist ein werbefinanziertes Angebot von Amazon, welches auch eigene und exklusive Serien zeigt. Das aktuell populärste Beispiel dafür wäre vermutlich Bosch: Legacy.

Seit dieser Woche gibt es Freevee auch für den Apple TV als eigene App, bisher gab es das Angebot von IMDb TV in der App von Amazon Prime Video. Sobald der Dienst bei uns startet, sollte die App also direkt verfügbar sein. Wir werden euch natürlich hier informieren, sobald Freevee in Deutschland an den Start geht.

