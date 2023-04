Amazon stellt die Halo-Marke schon wieder ein

Amazon strebte einen großen Aufschlag im Health-Markt an und präsentierte in den letzten Jahren mehrere Produkte der extra dafür gegründeten Halo-Marke.

Das fing mit dem Amazon Halo selbst an, einem Armband, welches quasi ein ganz normales Fitness-Tracker ohne Display war. Dann folgte im Jahr darauf eine View-Version, die ein Display mitbrachte, und mit Rise wollte man den Schlaf tracken:

Doch das war es auch schon wieder, denn Amazon hat die Halo-Produkte aus dem Sortiment genommen und wird das Team am 31. Juli auflösen, das hat man auch offiziell bestätigt. Amazon prüft noch, wie man das mit dem Support regeln wird.

At Amazon, we think big, experiment, and invest in new ideas like Amazon Halo in our efforts to delight customers. While we are proud of what we built, we recently made the difficult decision to stop supporting Amazon Halo effective July 31, 2023.