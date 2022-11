Amazon Kindle Scribe: Probleme sorgen für eine Verzögerung

Amazon hat mit dem Kindle Scribe den ersten Kindle mit Stift vorgestellt und will damit eine neue Zielgruppe erreichen. Es ist zwar noch ein E-Reader, aber wer will, der kann damit auch Notizen aufschreiben. Doch es gibt aktuell noch Probleme.

Der Lockdown in China sorgt dafür, dass einige Kunden eine Mail bekommen, in der das Datum verschoben wird, da die Produktion nicht läuft. Eigentlich ist ein Release am 30. November geplant und bei Amazon Deutschland ist dieser noch zu sehen.

In der Mail werden Kunden informiert, dass der Kindle Scribe erst im Dezember kommt, wobei es kein konkretes Datum gibt. Amazon selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, man hält das Datum bisher in Deutschland. Es wäre aber durchaus möglich, dass der neue Amazon Kindle auch bei uns ein bisschen später kommt.

Mal schauen, ob Amazon dann überhaupt den neuen Oasis im November zeigt, denn sollte die Produktion eingeschränkt sein, wird der sowieso erst 2023 kommen.

