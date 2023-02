Amazon Luna: Gaming-Dienst verliert schon wieder viele Spiele diesen Monat

Im Dezember trennte sich Amazon von einer recht großen Anzahl an Spielen bei Luna, dem hauseigenen Streamingdienst für Spiele. Nun steht so ein Schritt erneut an und wir sprechen wieder über ca. 50 Spiele. Es ist normal, dass Amazon hin und wieder das Angebot aktualisiert, aber das sind doch jeweils sehr viele Spiele.

Kommt das Ende von Amazon Luna?

Hinzu kommt, dass die Sparte rund um Luna wohl stark von der Entlassungswelle bei Amazon betroffen war und da stellt sich immer mehr die Frage: War es das?

Wird Amazon den Dienst in diesem Jahr einstellen und Google folgen, die sich jetzt von Stadia getrennt haben? Da sprach man ein paar Monate vor dem Ende noch von einer großen Zukunft. So optimistisch ist Amazon noch nicht einmal, da heißt es nur, dass man „gespannt auf die Zukunft von Luna“ sei. Ja, wir mittlerweile auch.

Google hat sich immerhin noch richtig Mühe mit Stadia gegeben und den Dienst auch global angeboten. Amazon Luna gibt es seit 2020, aber wo bleibt das globale Angebot? Es kommt nicht und stattdessen wird der Katalog für Spiele immer kleiner.

Ich bleibe bei meiner Prognose: Die Unternehmen schauen gerade, wo man sparen kann und was sich wirklich lohnt. Luna wird nicht zu den lukrativen Diensten bei Amazon gehören und daher wette ich, dass das Angebot noch 2023 eingestellt wird.

