Amazon Music: HD-Option jetzt ohne Aufpreis erhältlich

In den letzten Monaten haben einige Musikdienste eine HiFi-Option eingebaut, die sich bei Amazon bekanntlich Amazon Music HD nennt. Auch hier bekommt man für ein paar Euro mehr eine bessere Qualität – oder wie ich nun sagen müsste: bekam.

Amazon Music HD schon ab 7,99 Euro

Amazon streicht nämlich Amazon Music HD und bietet die HD-Option für alle Nutzer von Amazon Music Unlimited an. Die bessere Qualität gibt es nun also für 9,99 Euro im Monat. Und dieser Schritt hat mit Sicherheit auch einen Grund.

Spotify, der weltweit größte Anbieter, wird bald eine HiFi-Option einführen und in den kommenden Tagen will auch Apple den Schritt gehen. Beide werden sicher ein paar Euro extra verlangen und Amazon macht ihnen das nun richtig schwer.

Als Mitglied von Amazon Prime bekommt man nun also schon für 7,99 Euro im Monat eine HiFi-Qualität für Musik und wie so oft gibt es aktuell mal wieder drei Monate kostenlos für Neukunden. Das bietet derzeit kein anderer Anbieter.

Amazon erhöht Druck auf Konkurrenz

Amazon ist in der komfortablen Lage, dass man nicht nur mit Amazon Music sein Geld verdienen muss. Der Dienst soll zum Beispiel auch mit der günstigen Option die Nutzer zu Amazon Prime locken – das wichtigste Produkt von Amazon.

Damit erhöht Amazon jedenfalls den Druck auf die Konkurrenz, was man schon mit Amazon Music HD gemacht hat. Mal schauen, was nun vor allem Spotify und Apple in den kommenden Tagen und Wochen machen werden. Spotify kann da eigentlich nicht mitziehen (da wird sogar das Standard-Abo teurer), Apple allerdings schon .

Vielleicht reagiert auch Amazon auf Apple, die diese Qualität nämlich ohne einen Aufpreis anbieten werden. Spotify kann also eigentlich nicht mehr verlangen.

