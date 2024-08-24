Schnäppchen

Amazon Prime Deal Days 2024: Großes Event mit vielen Angeboten

Amazon hat vor ein paar Jahren den Prime Day ins Leben gerufen, um die sonst oft schwache Nachfrage im Sommer anzukurbeln. Das funktionierte so gut, dass man ihn ausgebaut hat und mittlerweile ist das ein Event, welches mehrere Tage geht.

Doch nicht nur das, bei Amazon dachte man sich weitere Events aus, wie die Prime Deal Days, die auch letztes Jahr stattfanden. In diesem Jahr kehren sie zurück und es wird wieder Oktober, so Amazon, ein konkretes Datum nannte man noch nicht.

Ich gehe davon aus, dass Amazon wieder Anfang Oktober anpeilt, denn Ende des Monats startet dann der Black Friday 2024 und dann kommen die ganzen Deal-Aktionen im November und Dezember. Das Weihnachtsgeschäft steht bald an.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und mehr und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. max 🔱
    sagt am

    Komm Amazon hau mal endlich wieder ein paar Kracher raus!!

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Amazon Prime Deal Days 2024: Großes Event mit vielen Angeboten
