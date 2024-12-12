Amazon Prime Video: Aktueller Kinofilm jetzt im Abo verfügbar

Unterhaltung

Es ist gerade einmal etwas mehr als einen Monat her, dass Red One, ein aktueller Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson, Chris Evans und Lucy Liu, ins Kino kam. Der finanzielle Erfolg hielt sich aber in Grenzen und vermutlich hat Amazon reagiert.

Ab heute ist Red One bei Amazon Prime Video im Abo enthalten und kann von allen Nutzern gestreamt werden, ohne Aufpreis. Ungewöhnlich für Amazon, die das bei Filmen lieber ausreizen oder Filme sogar häufig an andere Dienste lizenzieren.

Bei IMDb gibt es 6,8 Punkte, was für solche Filme durchaus okay ist, aber das wird jetzt kein Film des Jahres oder Oscar-Preisträger sein. Sicher solide Popcorn-Kost, wie man es von The Rock kennt. Hirn aus, TV an, Popcorn raus, unterhalten lassen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



  1. Nico 🏅
    sagt am

    Für 7,40 im Monat bei einem Jahresabo bekommt man bei Amazon nicht nur eine Menge gute und neu Filme und Serien zu sehen sondern auch kostenlose Lieferung und vieles mehr. Was kriegt man bei Netflix für 7,40€ nochmal? Und Trozdem gibt es hier eine Menge Nörgler. Allein einen neuen Film auf DVD zu kaufen kosten viel mehr.

    Antworten
    1. pierre 👋
      sagt am zu Nico ⇡

      Ich besitze lieber einen Film als mir die Rechte zu mieten und später dann keinen Zugriff mehr drauf zu haben

      Antworten

