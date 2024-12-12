Amazon Prime Video: Aktueller Kinofilm jetzt im Abo verfügbar

Es ist gerade einmal etwas mehr als einen Monat her, dass Red One, ein aktueller Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson, Chris Evans und Lucy Liu, ins Kino kam. Der finanzielle Erfolg hielt sich aber in Grenzen und vermutlich hat Amazon reagiert.

Ab heute ist Red One bei Amazon Prime Video im Abo enthalten und kann von allen Nutzern gestreamt werden, ohne Aufpreis. Ungewöhnlich für Amazon, die das bei Filmen lieber ausreizen oder Filme sogar häufig an andere Dienste lizenzieren.

Bei IMDb gibt es 6,8 Punkte, was für solche Filme durchaus okay ist, aber das wird jetzt kein Film des Jahres oder Oscar-Preisträger sein. Sicher solide Popcorn-Kost, wie man es von The Rock kennt. Hirn aus, TV an, Popcorn raus, unterhalten lassen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

