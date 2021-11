Amazon Prime Video als native App für Macs veröffentlicht

Amazon hat an einer nativen App für Amazon Prime Video gearbeitet, die gestern im App Store von Apple online ging. Die Mac-App ist natürlich kostenlos, allerdings benötigt ihr ein Abo für Amazon Prime Video, um die Inhalte sehen zu können.

Die App bietet außerdem die Option, dass man Videos auch herunterladen und offline speichern kann. Wer also gerne Filme oder Serien über ein MacBook schaut und damit eventuell viel reist, für den könnte diese App besonders spannend sein.

-->

Interessant ist auch, dass Amazon die App über den Store von Apple anbietet, was bei macOS nicht nötig wäre, und dennoch die Option für Käufe besitzt. Finde ich gut, so eine App dürfen Netflix, Disney+ und Co. gerne auch bald veröffentlichen.

Amazon Prime Video: Features der Mac-App

Videos herunterladen und offline ansehen

Lieblingsfilm, Serie oder Live-Event mit Picture-in-Picture (PiP) weiter ansehen, während Sie auf anderen Apps oder Websites aktiv sind.

Neue Filme und beliebte Serien kaufen oder leihen (Verfügbarkeit abhängig vom jeweiligen Marktplatz)

Individuelle Unterhaltungserlebnisse durch Profile für mehrere Benutzer

Blick hinter die Kulissen von Filmen und Serien mit exklusivem X-Ray-Zugang und IMDb

Separate iOS-App herunterladen und auf iPhone oder iPad ansehen (erfordert iOS Version 12.1 oder höher).

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Amazon Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft volle 30 Tage getestet werden.

Amazon Prime Video: Das seht ihr im November 2021 Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet. Auch im November 2021 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder…25. Oktober 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->