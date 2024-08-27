Amazon reduziert Echo-Geräte, Fire-Tablets und mehr

Amazon reduziert mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets und mehr. Der Onlinehändler versichert wie gewohnt deutliche Preisnachlässe und bewirbt die aktuelle Aktion auch auf einer Unterseite. Die Rabatte (bis zu 55 % Preisnachlass sind möglich) können sich sehen lassen, definieren aber keine Allzeit-Bestpreise.

Echo-Geräte und mehr zum Rabattpreis

Vergünstigt zu haben sind verschiedene Echo-Geräte oder Fire-Tablets. Günstig kann man mit dem Echo Pop einsteigen, der ist für nur 24,99 Euro im Angebot. Ich persönlich würde jedoch für ein paar Euro mehr den Echo Dot der fünften Generation erwerben. Der bietet den besseren Klang. Wer seinen Echo lieber mit Display möchte, findet auch hier zahlreiche Angebote.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

