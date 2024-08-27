Smart Home

Amazon reduziert Echo-Geräte, Fire-Tablets und mehr

Autor-Bild
Von
|
Echo Pop 14

Amazon reduziert mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets und mehr. Der Onlinehändler versichert wie gewohnt deutliche Preisnachlässe und bewirbt die aktuelle Aktion auch auf einer Unterseite. Die Rabatte (bis zu 55 % Preisnachlass sind möglich) können sich sehen lassen, definieren aber keine Allzeit-Bestpreise.

Echo-Geräte und mehr zum Rabattpreis

Vergünstigt zu haben sind verschiedene Echo-Geräte oder Fire-Tablets. Günstig kann man mit dem Echo Pop einsteigen, der ist für nur 24,99 Euro im Angebot. Ich persönlich würde jedoch für ein paar Euro mehr den Echo Dot der fünften Generation erwerben. Der bietet den besseren Klang. Wer seinen Echo lieber mit Display möchte, findet auch hier zahlreiche Angebote.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

452431

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Amazon reduziert Echo-Geräte, Fire-Tablets und mehr
Weitere Neuigkeiten
Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
in Mobilität
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones