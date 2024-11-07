Smart Home

Amazon reduziert Echo Pop, Echo Spot und Echo Dot im Doppelpack

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Amazon Echo Spot 2024 Uhr

Die Amazon Black Friday Woche 2024 steht bereits in den Startlöchern und als „frühes Black-Friday-Angebot“ reduziert der Onlinehändler ab sofort untern anderem Echo Pop und Echo Dot im Doppelpack.

Zwei Echo Pop oder zwei Echo Dot (5. Gen) gibt es aktuell bei Amazon zu gutem Kurs. Die zwei Echo Pop werden als „frühes Black Friday-Angebot“ für 37,98 Euro verkauft, wobei der Aktionscode ECHOPOP im Kassenvorgang genutzt werden soll. Dieses Angebot endet am 20. November um 17:00 Uhr.

Zu den zwei Echo Dot gibt es sogar noch ein Hue-Leuchtmittel obendrauf und das zum Bundle-Preis von 52,98 Euro. Obendrein gibt es zwei Amazon Echo Spot (2024) für 94,99 Euro, ebenfalls als „frühes Black Friday-Angebot“.

Zu den Angeboten bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon dafür anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mats 🍀
    sagt am

    Komisch, genau die weiße Variante ist aktuell nicht reduziert.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Schnäppchen / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple: Das neue iPad mini bekommt wieder keinen M-Chip
in Tablets
Apple Homepod Mini Color Lineup
Apple plant neuen HomePod mini 2 für 2025
in Smart Home
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft