Amazon reduziert Echo Pop, Echo Spot und Echo Dot im Doppelpack

Die Amazon Black Friday Woche 2024 steht bereits in den Startlöchern und als „frühes Black-Friday-Angebot“ reduziert der Onlinehändler ab sofort untern anderem Echo Pop und Echo Dot im Doppelpack.

Zwei Echo Pop oder zwei Echo Dot (5. Gen) gibt es aktuell bei Amazon zu gutem Kurs. Die zwei Echo Pop werden als „frühes Black Friday-Angebot“ für 37,98 Euro verkauft, wobei der Aktionscode ECHOPOP im Kassenvorgang genutzt werden soll. Dieses Angebot endet am 20. November um 17:00 Uhr.

Zu den zwei Echo Dot gibt es sogar noch ein Hue-Leuchtmittel obendrauf und das zum Bundle-Preis von 52,98 Euro. Obendrein gibt es zwei Amazon Echo Spot (2024) für 94,99 Euro, ebenfalls als „frühes Black Friday-Angebot“.

Zu den Angeboten bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon dafür anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.