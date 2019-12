Android 11: Neuerung für den Dark Mode

Google könnte Android 11 eine praktische Neuerung beim Dark Mode spendieren, denn aktuell kann man diesen nicht zeitgesteuert aktivieren. Das war in der Beta von Android 10 möglich, schaffte es aber doch nicht in die finale Version.

Den Hinweis dazu liefert der Google Issue Tracker, was bedeutet, dass Google weiterhin an der Funktion arbeitet und diese mit Android 11 einführen könnte. Da gilt es also mal die erste Beta von Android R im Frühjahr 2020 abzuwarten.

Womöglich wird diese Funktion auch automatisch mit dem Sonnenauf- und dem Sonnenuntergang möglich sein und diese Option hatte noch zu viele Fehler. Die Idee ist nicht schlecht, Google wird sie also vermutlich 2020 nachreichen.

Android 11: Erste Beta wieder im März?

Im Oktober erwähnte Google das erste Mal „Android 11“ und in den letzten Wochen gab es zwei Gerüchte zur neuen Version. Mit der heutigen Meldung sind es schon drei und man spürt, dass die Entwicklung in vollem Gange ist.

Eine neue Android-Version wird in der Regel im Frühjahr als Beta gezeigt und dann über den Sommer hinweg getestet, bevor sie im Spätsommer auf den Pixel-Modellen und später auf normalen Android-Smartphones landet. Android Q kam im März als Beta, lange müssen wir also vermutlich nicht auf Android R warten.

