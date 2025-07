Android 15 ist fertig: Wann kommt das große Update?

Als Google im Februar erstmals über Android 15 sprach, da gab es direkt noch eine Roadmap für das große Update. Google plante damals zwei Preview-Versionen für Entwickler und vier Beta-Versionen für normale Tester ein. Das hat man erreicht.

Diese Woche gab es die vierte Beta von Android 15 und die Testphase ist somit bei Google abgeschlossen. Also fast, denn diese letzte Beta wird noch genau auf kleine Fehler untersucht und wenn es keine mehr gibt, dann ist dies die finale Version.

Android 15: Wann kommt das Update?

Doch wann kommt Android 15? Wir haben hier bereits berichtet, dass es schon im August in diesem Jahr kommen dürfte, denn Google hat zu einem Event eingeladen und zeigt am 13. August neue Pixel-Geräte. Die haben in der Regel die aktuelle Android-Version vorinstalliert und ältere Modelle bekommen das Update vorher.

Google bittet die Android-Entwickler auch, dass sie ihre App-Updates so langsam aber sicher einreichen und ich gehe davon aus, sofern keine großen Fehler mehr gefunden werden, dass wir Android 15 in weniger als einem Monat sehen werden.

Das gilt natürlich nur für Google und die Pixel-Reihe, bei Samsung, Xiaomi und Co. dauert es länger. Bisher hat noch keine Marke einen Zeitplan für Android 15 genannt.

