Android Auto kabellos nutzen: AAWireless TWO startet in den Verkauf

AAWireless ist eine kleine Box, die man mit einem Auto verbinden kann und sofern dieses Android Auto unterstützt, so lässt sich die kabellose Version nachrüsten. Es gibt mittlerweile aber viele Alternativen, daher startet eine ganz neue Generation.

Diese Woche ist wie geplant der Marktstart von AAWireless TWO, man hat die Box komplett überarbeitet. Mittlerweile ist auch der Euro-Preis bekannt, hier zahlt man also 59,99 Euro, aber aktuell ist AAWireless TWO im Shop nicht (mehr?) lieferbar.

Den Vorgänger gibt es noch für ca. 60 Euro auf Amazon, aber eigentlich ist dieser teurer, denn es gibt mit der neuen Generation eine neue Strategie. Eine teurere und bessere Version von AAWireless TWO folgt 2025 und bringt Apple CarPlay mit.

