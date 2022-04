Android Auto bekommt neue Funktion für Nachrichten

Google hat Ende 2021 einige neue Funktionen für Android Auto angekündigt, die jetzt so nach und nach verteilt werden. Dazu gehörte auch eine neue Funktion für eingehende Nachrichten, auf die man direkt über den Touchscreen antworten kann.

Android Auto mit Quick Replys

Ähnlich wie bei einigen Smartphones oder Smartwatches gibt es also Vorschläge von Google, die eure Nachricht analysieren und überlegen, was eine passende Antwort wäre. Auf ein „Hast du Zeit?“ könnten also ein „Ja“ oder „Nein“ folgen. So kann das aussehen, ihr könnt natürlich auch immer eine eigene Antwort diktieren:

Jetzt wird es hier konkret, denn Google hat damit begonnen, diese Funktion für Android Auto zu verteilen. Sie ist laut 9TO5Google in der Beta von Version 7.6.1215 für Android Auto enthalten und man konnte das auch schon selbst im Auto testen.

Es ist durchaus üblich, dass Google solche Neuerungen ein paar Tage oder Wochen in der Beta testet, bevor sie dann alle erreichen. Lange wird es jetzt jedenfalls nicht mehr dauern und wer weiß, vielleicht erfahren wir auf der Google I/O mehr dazu.

