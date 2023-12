Android Auto für Smartphones ist ab 2024 komplett Geschichte

Damit wir uns direkt verstehen: Android Auto wird nicht von Google eingestellt. Das betrifft jedenfalls die Version, an die viele von euch jetzt denken, wenn man sich ins Auto setzt und das Smartphone koppelt. Damals gab es jedoch noch eine Version.

Das langsame Ende von Android Auto

Google bot eine ganze Weile eine App an, mit der man Android Auto auch nur mit dem Smartphone und ohne ein Display im Auto nutzen konnte. Daraus wurde dann irgendwann der Driving Mode im Google Assistant, den Google so präsentierte:

Dieser Driving Mode wurde dann aber Ende 2022 eingestellt und eingeschränkt in Google Maps integriert. Doch bei 9TO5Google hat man herausgefunden, dass die Funktion hier auch bald verschwindet, denn bereits im Februar 2024 ist Schluss.

Google hat in die aktuelle Version der Android-App einen Hinweis eingebaut, der Nutzer informiert, dieser ist allerdings noch nicht aktiv. Ich gehe davon aus, dass Google diese Nachricht dann aber irgendwann im Laufe des Januars anzeigen wird:

Diese Ansicht wird im Februar verschwinden. Um während der Navigation anzurufen, Nachrichten zu senden oder Medien abzuspielen, tippen Sie auf das Mikrofon, um Assistant zu verwenden.

Google und das Chaos bei Android Auto

Das war in den letzten Jahren also ein ziemlich großes Chaos bei „Android Auto für Smartphones“ und Google konnte nach dem offiziellen Aus der App, welches man 2019 ankündigte, keine passende Lösung finden, die Nutzer aktiv nutzten wollten.

Ich denke aber, dass das mittlerweile okay ist, denn es gibt immer mehr Autos mit einem Display und Android Auto, da benötigt es so eine Lösung langfristig gar nicht mehr. Dieser Meinung ist Google wohl auch, daher war es das dann ab Februar.

Also, kurz zusammengefasst: Google gab 2019 bekannt, dass man Android Auto für Smartphones einstellt und in den Google Assistant integriert, dann gab es doch eine Zwischenlösung, weil das Probleme bereitete, später wurde diese Funktion auch eingestellt und abgespeckt in Google Maps gepackt und jetzt ist Schluss.

