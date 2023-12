Angriff auf Apple und Google: Microsoft bestätigt mobilen Xbox Store

Phil Spencer hat große Hoffnungen in die EU, die ab 2024 dafür sorgen wird, dass Apple und Google ihre Plattformen (jedenfalls in Europa) mehr öffnen müssen. Das trifft aber eigentlich nur auf Apple zu, denn Android ist bereits ein offenes OS.

Wir werden kommendes Jahr sicher viele Alternativen zum Apple App Store und Google Play Store sehen, ich vermute, dass das ein riesiges Thema für 2024 wird.

Xbox Store für Smartphones ist geplant

Microsoft ist vorbereitet und hat diese Woche ein Gerücht von 2022 bestätigt: Ein Xbox Store ist geplant und man setzt dabei auch auf die neuen Spiele, die man mit der Übernahme von Activision Blizzard King bekommen hat. Der Xbox-Chef ist der Meinung, dass Alternativen für Nutzer fehlen und man möchte eine solche bieten.

Das ist ein wichtiger Teil unserer Strategie und etwas, woran wir heute aktiv arbeiten, nicht nur allein, sondern auch im Gespräch mit anderen Partnern, die ebenfalls gerne mehr Auswahlmöglichkeiten für die Monetarisierung von Telefonen hätten.

Darüber hinaus spricht Microsoft auch mit diversen Partnern und wir wissen, dass Epic auch gerne unabhängig von Apple und Google wäre. Sollten sich hier einige Unternehmen zusammentun, dann könnte das den Umsatz von Apple und Google ernsthaft gefährden. Vor allem, falls man Spiele aus deren Stores entfernen wird.

Phil Spencer wollte allerdings noch keine Details und kein Datum nennen.

Microsoft blickt auf ein starkes Portfolio mit Call of Duty, Candy Crush und mehr und Epic könnte unter anderem Fortnite mit ins Spiel bringen. Das wären Spiele, die Nutzer anlocken, gar keine Frage. Und falls der Xbox Store erfolgreich ist und am Ende bessere Konditionen für Entwickler mitbringt, werden sicher mehr folgen.

Konkurrenz belebt das Geschäft und es sieht fast so aus, als ob 2024 wieder ein bisschen Schwung in den mittlerweile angestaubten Markt der mobilen Store bringt.

Es gibt nur ein Problem bei dieser Sache: Bisher deutet sich an, dass Apple nur in Europa die Plattform öffnet und iOS global ein geschlossenes OS bleibt. Falls das so kommen sollte, dann wird es schwierig für Microsoft. Warten wir aber mal 2024 ab.

Video: Die neue PlayStation 5 Slim

