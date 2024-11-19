Anker bringt neues Babyphone nach Deutschland

Eigentlich sollte hier die Tage der Test zum Eufy Baby Monitor E110 von Anker bei uns online gehen, aber das hat sich erledigt, denn man hat die Kritikpunkte mit einer neuen Version beseitigt, das Eufy Babyphone E20 startet in Deutschland.

Ihr könnt das neue Babyphone von Anker bei Interesse ab sofort für 199,99 Euro bei Amazon kaufen und es ist auch schon auf Lager. Die mitgelieferte Kamera besitzt eine 2K-Auflösung und lässt sich um 330 Grad schwenken und um 60 Grad neigen.

Anker setzt auf den RSA-1024- und AES-128-Standard für Datenschutz und man kann der Kamera mit Knopfdruck das WLAN entziehen. Es ist ein 5.000 mAh großer Akku integriert und endlich kann über USB C geladen werden, das war ein großer Kritikpunkt am Vorgänger (hatte noch micro USB) für mich. Und es gibt eine App.

Eufy kennt man von Sicherheitskameras, da hat es mich immer gewundert, dass man das bei der alten Kamera mit Babyphone nicht nutzen konnte, jetzt geht das. Wer mehr Details möchte, der schaut bei Eufy vorbei oder sich das Video dazu an: