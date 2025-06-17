Audio

Apple AirPods Pro 3: Es gib eine ungeklärte Frage

Autor-Bild
Von
|
Apple Airpods Header

Apple plant neue AirPods Pro, das ist logisch, denn das Pro-Modell ist bei Apple das erfolgreichste AirPods-Modell. Und so langsam wird es Zeit für die AirPods Pro 3, die sich jetzt sogar schon mehrmals bei Apple selbst angedeutet haben.

Doch eine Frage gibt es noch, wann kommen die neuen AirPods Pro 3? Die Code-Hinweise von Apple deuten eher auf 2025 hin, aber eine gute und bekannte Quelle sprach hier von 2026. Und dieser Meinung schließt sich Jeff Pu diese Woche an.

Der bekannte Analyst und Insider von GF Securities Hong Kong behauptet, dass wir die Apple AirPods Pro 3 erst 2026 sehen werden. Einen Zeitraum nennt die Quelle nicht, aber es wäre denkbar, dass die neuen AirPods noch nicht im Herbst kommen.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple hat iOS 18 noch nicht ganz abgeschlossen

Apple schickte letzte Woche die erste Beta von iOS 26 für Entwickler ins Rennen, bei der man übrigens direkt nachbesserte.…

17. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple AirPods Pro 3: Es gib eine ungeklärte Frage
Weitere Neuigkeiten
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität