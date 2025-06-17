Apple AirPods Pro 3: Es gib eine ungeklärte Frage

Apple plant neue AirPods Pro, das ist logisch, denn das Pro-Modell ist bei Apple das erfolgreichste AirPods-Modell. Und so langsam wird es Zeit für die AirPods Pro 3, die sich jetzt sogar schon mehrmals bei Apple selbst angedeutet haben.

Doch eine Frage gibt es noch, wann kommen die neuen AirPods Pro 3? Die Code-Hinweise von Apple deuten eher auf 2025 hin, aber eine gute und bekannte Quelle sprach hier von 2026. Und dieser Meinung schließt sich Jeff Pu diese Woche an.

Der bekannte Analyst und Insider von GF Securities Hong Kong behauptet, dass wir die Apple AirPods Pro 3 erst 2026 sehen werden. Einen Zeitraum nennt die Quelle nicht, aber es wäre denkbar, dass die neuen AirPods noch nicht im Herbst kommen.