Apple „bestätigt“ die AirPods Pro 3 in iOS 26

Apple weiß eigentlich ganz genau, dass neue Software, vor allem in der Beta, ganz genau untersucht wird. Dennoch erwähnt man die „AirPods Pro 3“ ganz klar in der ersten Beta von iOS 26, so Steve Moser, das kann man also als Teaser einstufen.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass es einen entsprechenden Hinweis im Code von Apple gibt, erst letzten Monat haben wir ebenfalls darüber berichtet. Eine bekannte Quelle sprach zwar von 2026, aber derzeit deutet sich eher ein Launch für 2025 an.

Apple AirPods Pro 3 im Herbst erwartet

Die Vermutung ist also, dass Apple die AirPods Pro 3 zusammen mit dem iPhone-Lineup im September vorstellen und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2025 auf den Markt bringen wird. Die ersten Details dazu gibt es dank älteren Gerüchten.

Zum einen ist ein Pulsmesser offensichtlich, da man diesen bereits bei Beats (einer Untermarke von Apple) findet, aber Mark Gurman sprach auch von einem neuen Design. Wobei unklar ist, ob die Stängel bleiben, vielleicht entfernt sie Apple auch.