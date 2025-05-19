Apple plant wohl neue AirPods Pro 3 für 2026

Audio

Apple arbeitet an neuen AirPods Pro und will den Bestseller der Reihe aktualisieren. Gerüchte gibt es viele und sogar einen Hinweis von Apple selbst. Die Frage lautet nur, wann die neuen AirPods Pro 3 kommen, sehen wir diese noch in diesem Jahr?

Nein, so Ming-Chi Kuo, er sieht bei den Zulieferern von Apple keine neuen AirPods bis 2026. Dann geht es allerdings direkt mit den ganz neuen AirPods los, die eine Kamera verbaut haben, was derzeit eben für die AirPods Pro 3 im Raum steht.

Mark Gurman sprach im Februar von Monaten und nicht von Jahren, es wäre also denkbar, dass die neuen Apple AirPods Pro 3 im Frühjahr 2026 anstehen. Neben einer Kamera wird übrigens auch mit einem verbauten Pulsmesser gerechnet.

